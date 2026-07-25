Волгоград ждет сорокоградусная жара и грозы 26 июля

По Волгоградской области тоже ожидают переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет южным и юго-восточным: ночью 7−12 м/с с порывами до 15−20 м/с, днем 9−14 м/с, при грозе — до 17−22 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 22−27 градусов, при прояснении — до 17 градусов. Днем же столбики термометров покажут 32−37 градусов, а местами на юге области — экстремальные 40−42 градуса.