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Волгоград ждет сорокоградусная жара и грозы 26 июля

В Волгоградской области ожидают до +42 градусов и шквалистый ветер, а также чрезвычайную пожароопасность.

Источник: Комсомольская правда

26 июля Волгоград ждет переменчивая погода: днем синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Ночью осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 25−27 градусов, днем же поднимется до 37−39 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По Волгоградской области тоже ожидают переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет южным и юго-восточным: ночью 7−12 м/с с порывами до 15−20 м/с, днем 9−14 м/с, при грозе — до 17−22 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 22−27 градусов, при прояснении — до 17 градусов. Днем же столбики термометров покажут 32−37 градусов, а местами на юге области — экстремальные 40−42 градуса.

Спасатели предупреждают: в Волгограде, Волжском, а также в северо-восточных, центральных и всех юго-восточных районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.