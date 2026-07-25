В Кузнецке Пензенской области открыли школу молодых родителей

Школа молодых родителей «Кроха» начала работу в Кузнецком филиале областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов. Центр открыли в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
«Для молодых родителей особенно ценно, когда рядом есть команда специалистов, готовых дать совет и поддержать на каждом этапе становления семьи. Школа “Кроха” как раз создает такое безопасное пространство, где можно открыто говорить о тревогах и получать практическую помощь», — поделилась заведующая отделением сопровождения семей с детьми областного социально‑реабилитационного центра Ольга Богатырева.
Первая встреча в школе стала вводной. Специалисты лично познакомились с родителями, рассказали о себе и о программе дальнейших занятий. Так, социальные педагоги помогут семье адаптироваться к новым условиям, выстроить гармоничные отношения и сориентироваться в мерах социальной поддержки, логопеды научат следить за речью малыша и вовремя замечать возможные трудности, дефектологи расскажут, на какие особенности развития важно обращать внимание с первых месяцев, массажист поделится секретами правильного детского массажа и его пользой, инструктор ЛФК покажет простые и безопасные упражнения для родителей и малышей.
Встречи в школе будут проходить два раза в месяц. Запись на занятия доступна по телефону 8−800−2000−122.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.