В Кузнецке Пензенской области открыли школу молодых родителей

Первая встреча в школе стала вводной. Специалисты лично познакомились с родителями, рассказали о себе и о программе дальнейших занятий. Так, социальные педагоги помогут семье адаптироваться к новым условиям, выстроить гармоничные отношения и сориентироваться в мерах социальной поддержки, логопеды научат следить за речью малыша и вовремя замечать возможные трудности, дефектологи расскажут, на какие особенности развития важно обращать внимание с первых месяцев, массажист поделится секретами правильного детского массажа и его пользой, инструктор ЛФК покажет простые и безопасные упражнения для родителей и малышей.