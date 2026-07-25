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В Кировской области профориентацию прошли более 3,5 тысячи подростков

За первую половину 2026 года карьерные консультанты провели 107 групповых мероприятий с учащимися.

Источник: Национальные проекты России

Более 3,5 тыс. подростков прошли профориентацию в кадровых центрах Кировской области в 2026 году, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций. Мероприятия проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».

Профконсультанты кадровых центров не просто рассказывают ребятам о профессиях, но и проводят тестирования, тренинги, организуют экскурсии и профтуры на предприятия региона.

«За шесть месяцев карьерные консультанты провели 107 групповых мероприятий с учащимися. Особое внимание уделяется подросткам в районах Кировской области. В первом полугодии 2026 года участниками профориентационных мероприятий стали более 860 школьников, проживающих в сельской местности. Это на 33% больше, чем годом ранее», — рассказала начальник управления труда и занятости региона Ольга Рысева.

Напомним, в первом полугодии 2025 года участниками профориентационных мероприятий стали 2,5 тыс. подростков в возрасте 14−17 лет, в этом году охват увеличился на 38%. Получить консультацию по выбору профессии и построению образовательной траектории можно в любом региональном кадровом центре «Работа России».

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.