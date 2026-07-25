Нижегородская область оказалась в лидерах среди регионов по закупкам ботокса

С начала 2026 года регион увеличил государственные закупки ботулотоксина на 150% и потратил на это 95 млн рублей. По этому показателю область заняла 4-е место в стране. В больницы поступило 8,9 тысячи флаконов — почти в полтора раза больше, чем год назад. Об этом сообщили аналитики агентства «Курсор», сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.