Нижегородская область оказалась в лидерах среди регионов по закупкам ботокса

С начала 2026 года регион увеличил государственные закупки ботулотоксина на 150% и потратил на это 95 млн рублей. По этому показателю область заняла 4-е место в стране. В больницы поступило 8,9 тысячи флаконов — почти в полтора раза больше, чем год назад. Об этом сообщили аналитики агентства «Курсор», сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
При этом препарат закупают не для косметических процедур. Его используют для лечения и реабилитации пациентов после инсультов, травм и операций.
«Ботулотоксин помогает при мигрени, кривошее, тяжёлых неврологических заболеваниях, а также снимает напряжение в области рубцов и улучшает их состояние», — комментирует пластический хирург Надежда Рождественская.
По словам специалистов, такие объёмы закупок говорят о высоком уровне медицины в регионе — особенно в неврологии и реконструктивной хирургии. Это позволяет эффективнее помогать пациентам с серьёзными заболеваниями и травмами.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что нижегородские хирурги удалили более 7 кг кожи и жира с живота пациентки.