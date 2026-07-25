В селе Шатрово Курганской области появились детская и спортивная площадки

«Удобные и красивые места отдыха напрямую влияют на качество жизни. Благодаря участию в национальном проекте в этом году появились еще два новых объекта в селе Шатрово. Мы продолжим эту работу, чтобы и в других селах и деревнях нашего округа были игровые площадки для наших детей», — рассказала главный специалист отдела по развитию территории, ЖКХ и строительству администрации округа Елена Хандорина.