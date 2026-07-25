В селе Шатрово Курганской области появились детская и спортивная площадки

Детскую и спортивную площадки благоустроили в селе Шатрово Курганской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Шатровского муниципального округа.
«Удобные и красивые места отдыха напрямую влияют на качество жизни. Благодаря участию в национальном проекте в этом году появились еще два новых объекта в селе Шатрово. Мы продолжим эту работу, чтобы и в других селах и деревнях нашего округа были игровые площадки для наших детей», — рассказала главный специалист отдела по развитию территории, ЖКХ и строительству администрации округа Елена Хандорина.
Детская площадка с качелями, горками и спортивным комплексом появилась по улице Кузнецовой. А спортивную зону обустроили на улице Лермонтова. Там установили ограждение, спортивный комплекс, тренажеры, перголу с качелями, садово-парковый диван и урны, а также обустроили футбольное поле.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.