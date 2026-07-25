В Омской области многодетным семьям разрешили строить дома на выплату

В Омской области расширили возможности для многодетных семей в получении денежной выплаты вместо земельного участка. Как сообщили в региональном министерстве труда и социального развития, был принят новый областной закон.
Теперь полученные средства можно использовать для строительства или реконструкции индивидуального жилого дома без необходимости заключения договора с подрядчиком. Также деньги можно направить на выполнение работ, необходимых для подключения дома к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также на установку септиков, локальных очистных сооружений, бурение скважин или создание колодцев.
Данный закон дополняет ранее установленные правила целевого использования денежных выплат, которые также можно использовать для подключения жилья к инженерным коммуникациям, улучшения жилищных условий, реконструкции домов или покупки земельного участка для строительства, ведения садоводства и личного подсобного хозяйства.
Многодетные семьи могут подавать заявление на получение сертификата на денежную выплату в органы местного самоуправления ежегодно до 31 августа. В Омской области размер выплаты составляет 200 тысяч рублей. За весь период муниципалитеты выдали 377 сертификатов на данную выплату.
Кроме того, новое законодательство позволяет многодетным гражданам выбирать земельный участок более гибко: теперь они могут указать в заявлении сразу три варианта участков из опубликованных списков.