В Омской области многодетным семьям разрешили строить дома на выплату

Теперь полученные средства можно использовать для строительства или реконструкции индивидуального жилого дома без необходимости заключения договора с подрядчиком. Также деньги можно направить на выполнение работ, необходимых для подключения дома к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также на установку септиков, локальных очистных сооружений, бурение скважин или создание колодцев.