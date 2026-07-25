Решение выпускать топливо стандарта Евро-3 носит временный характер — Новак

Разрешение допустить выпуск бензина экологического класса Евро-3 носит временный характер. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает ТАСС, цитируя заявление вице-премьера РФ Александра Новака российским СМИ.
«Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс пятый, не Евро, а пятый класс, топливо с лучшими экологическими характеристиками. У нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объёме, так производство пятого восстановим», — подчеркнул Новак.
При этом уточнять, когда это произойдёт, вице-премьер не стал.
Снижение требований к производству топлива в России со стандарта Евро-5 до Евро-3 влечёт необходимость усилить внимание к обслуживанию двигателей автомобилей, рассказал руководитель калининградской транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз.