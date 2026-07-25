Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по закупкам ботокса в стране

Нижегородская область вошла в пятёрку российских регионов с самыми большими объемами государственных закупок ботулотоксина. С начала 2026 года на эти цели направили 95 миллионов рублей, что на 150% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В медицинские учреждения региона поступило 8,9 тысячи флаконов препарата — рост составил 146%. Такие данные приводит телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на аналитическое агентство «Курсор».