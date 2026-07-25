Ростовские следователи получили награды губернатора

С приветствием к собравшимся обратился руководитель управления Аслан Хуаде. Он поблагодарил коллег за выбор нелегкой профессии, отметив, что в работе следователя редко бывают простые решения. Главное — внимание к деталям, умение слушать людей, сохранять выдержку и не отступать от правды. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес ветеранов: их опыт остается надежной опорой для молодых кадров.