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Соликамская епархия проведет водный крестный ход по Каме

Торжественное церковное мероприятие проведут в День крещения Руси.

Источник: Комсомольская правда

Верхнекамье в День крещения Руси 28 июля станет местом проведения особо торжественных церковных мероприятий. Соликамская епархия организует многокилометровый водный крестный ход.

В поселке Орел с 09:00 епископ Соликамский и Чусовской Гавриил проведет Божественную литургию. Параллельно в это же время состоится богослужение в Спасо Преображенском соборе Усольского женского монастыря.

По окончании богослужения в 11:00 Орла стартует водный крестный ход. В сопровождении малых судов на небольшом кораблике пронесут икону Похвалы Пресвятой Богородицы по направлению к Усолью. У монастырского острова участников крестного хода встретит группа катеров и лодок, после чего совместным движением флотилия обойдет остров, символизируя сплоченность верующих и преемственность духовных традиций.

Во время крестного хода произведут освящение реки. Это действие укорено в многовековой церковной практике. В этот день все получившие благословение духовника смогут принять обряд крещения.

«Завершит крестный ход общая трапеза для участников и гостей праздника. Она призвана содействовать укреплению приходского общения и созданию атмосферы доброго христианского братства», — сообщили «КП-Пермь» в Соликамской епархии.

Также стало известно о проведении крестного хода из Перми на Белую гору. На время его движения по городу ограничат движение транспорта.