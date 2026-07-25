Соликамская епархия проведет водный крестный ход по Каме

Верхнекамье в День крещения Руси 28 июля станет местом проведения особо торжественных церковных мероприятий. Соликамская епархия организует многокилометровый водный крестный ход.
В поселке Орел с 09:00 епископ Соликамский и Чусовской Гавриил проведет Божественную литургию. Параллельно в это же время состоится богослужение в Спасо Преображенском соборе Усольского женского монастыря.
По окончании богослужения в 11:00 Орла стартует водный крестный ход. В сопровождении малых судов на небольшом кораблике пронесут икону Похвалы Пресвятой Богородицы по направлению к Усолью. У монастырского острова участников крестного хода встретит группа катеров и лодок, после чего совместным движением флотилия обойдет остров, символизируя сплоченность верующих и преемственность духовных традиций.
Во время крестного хода произведут освящение реки. Это действие укорено в многовековой церковной практике. В этот день все получившие благословение духовника смогут принять обряд крещения.
«Завершит крестный ход общая трапеза для участников и гостей праздника. Она призвана содействовать укреплению приходского общения и созданию атмосферы доброго христианского братства», — сообщили «КП-Пермь» в Соликамской епархии.
Также стало известно о проведении крестного хода из Перми на Белую гору. На время его движения по городу ограничат движение транспорта.