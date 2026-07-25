Соликамская епархия проведет водный крестный ход по Каме

По окончании богослужения в 11:00 Орла стартует водный крестный ход. В сопровождении малых судов на небольшом кораблике пронесут икону Похвалы Пресвятой Богородицы по направлению к Усолью. У монастырского острова участников крестного хода встретит группа катеров и лодок, после чего совместным движением флотилия обойдет остров, символизируя сплоченность верующих и преемственность духовных традиций.