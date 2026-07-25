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В Екатеринбурге возобновили чемпионат России по легкой атлетике

Чемпионат России по легкой атлетике продолжается.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге возобновили проведение чемпионата России по легкой атлетике, который проходит с 23 по 26 июля. Напомним, что днем 25 июля спортивное мероприятие временно приостанавливали из-за атаки БПЛА.

О продолжении соревнования сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Чемпионат России продолжается. Благодарим спортсменов, тренеров и зрителей за понимание и выдержку, — рассказали в федерации.

Напомним, что в Свердловской области сегодня на протяжении пяти часов действовал режим беспилотной опасности. В это время обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе Екатеринбурга, из-за чего вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Огонь удалось локализовать. К счастью, никто не пострадал.

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