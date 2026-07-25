Россия заявляет о возвращении на европейском уровне. Волгоградская пловчиха — на пьедестале в Сукоро

В плавании на открытой воде результат — это не только скорость, но и умение управлять рисками: держаться в выгодной позиции в группе, ловить волну, выбирать траекторию и не терять темп при смене условий. Именно эти компоненты и стали определяющими. Харченко грамотно распределила усилия: не форсировала темп на старте, дождалась оптимального момента для ускорения и удержала вторую позицию в плотной группе лидеров. Козякина, действуя в условиях постоянного давления, сохранила концентрацию и тактический контроль — и этого хватило, чтобы замкнуть тройку призёров. Соревнования в Сукоро традиционно предъявляют повышенные требования к юниорским спортсменам: переменчивая погода, течение, плотность результатов и необходимость принимать решения в реальном времени. В таких условиях даже попадание в топ‑3 — показатель зрелости. Для Харченко и Козякиной этот старт стал не просто борьбой за медали, а экзаменом на готовность конкурировать с лучшими. И они его выдержали. Особенно важен контекст: длительное отсутствие российских юниоров на международных аренах делает эти награды не просто статистикой, а маркером восстановления конкурентоспособности. Это не разовый успех, а сигнал о том, что подготовка ведётся системно, а спортсмены умеют реализовывать план даже в стрессовых условиях. Чемпионат завершится 26 июля. Но уже сейчас понятно: выступление Харченко и Козякиной — это не про «повезло оказаться в тройке». Это про стабильную работу, грамотную тактику и готовность отвечать на вызовы открытой воды.