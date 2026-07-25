Калининградские власти рассказали, сколько жителей работает в торговле

«Это устойчивый и очень важный для нашего эксклавного региона тренд. Неслучайно его поддержка стала одним из поручений губернатора Алексея Беспрозванных весной прошлого года, когда на встрече с руководством Wildberries в Калининграде он обсудил возможности для роста продаж калининградских предпринимателей через интернет», — отметила вице-премьер, министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова.