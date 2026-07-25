Калининградские власти рассказали, сколько жителей работает в торговле

В Калининградской области в торговле работают свыше 100 тысяч жителей. Это 20% от всей численности занятых в экономике региона, сообщает в субботу, 25 июля, пресс-служба регионального правительства.
По данным областного минэкпрома, торговля входит в число ключевых секторов экономики, составляя почти 10% ВРП.
«Оборот розничной торговли в Калининградской области по итогам 2025 составил 404,7 млрд рублей, 106,7% к аналогичному периоду 2024 года. Значительно увеличился этот показатель в оптовой торговле региона: за прошлый год он достиг 570,8 млрд рублей с ростом в сопоставимых ценах на 23,6% к уровню 2024», — отметили в ведомстве.
Власти подчеркнули рост доли продаж через интернет. Этот показатель вырос с 2% в 2023 году до 8,7%, в 2025 году.
«Это устойчивый и очень важный для нашего эксклавного региона тренд. Неслучайно его поддержка стала одним из поручений губернатора Алексея Беспрозванных весной прошлого года, когда на встрече с руководством Wildberries в Калининграде он обсудил возможности для роста продаж калининградских предпринимателей через интернет», — отметила вице-премьер, министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова.
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала жителей не покупать продукты у нелегальных торговцев.