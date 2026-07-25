Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские власти рассказали, сколько жителей работает в торговле

Продажи через интернет за два года выросли более чем в 4 раза.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в торговле работают свыше 100 тысяч жителей. Это 20% от всей численности занятых в экономике региона, сообщает в субботу, 25 июля, пресс-служба регионального правительства.

По данным областного минэкпрома, торговля входит в число ключевых секторов экономики, составляя почти 10% ВРП.

«Оборот розничной торговли в Калининградской области по итогам 2025 составил 404,7 млрд рублей, 106,7% к аналогичному периоду 2024 года. Значительно увеличился этот показатель в оптовой торговле региона: за прошлый год он достиг 570,8 млрд рублей с ростом в сопоставимых ценах на 23,6% к уровню 2024», — отметили в ведомстве.

Власти подчеркнули рост доли продаж через интернет. Этот показатель вырос с 2% в 2023 году до 8,7%, в 2025 году.

«Это устойчивый и очень важный для нашего эксклавного региона тренд. Неслучайно его поддержка стала одним из поручений губернатора Алексея Беспрозванных весной прошлого года, когда на встрече с руководством Wildberries в Калининграде он обсудил возможности для роста продаж калининградских предпринимателей через интернет», — отметила вице-премьер, министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала жителей не покупать продукты у нелегальных торговцев.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше