Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Балтфлоте прошли учения «антидиверсантов»

Десантники высаживались с катеров на полном ходу, тренировались в метании гранат и стрельбе по различным целям.

Источник: Комсомольская правда

В отряде противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы проведена комплексная тренировка.

Как сообщила пресс-служба Балтийского флота, экипажи патрульных катеров отработали задачи по высадке десанта на ходу и ориентированию с использованием средств движений в условиях ограниченной видимости. Кроме того, были выполнены практические стрельбы по имитированным морским скоростным и воздушным целям.

Затем с катеров были осуществлены профилактические гранатометания с применением как стационарных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплексов, так и ручных противодиверсионных гранатометов. И наконец, экипажи катеров огнем из крупнокалиберных пулеметов уничтожили имитируемую морскую плавающую мину.