На Балтфлоте прошли учения «антидиверсантов»

Как сообщила пресс-служба Балтийского флота, экипажи патрульных катеров отработали задачи по высадке десанта на ходу и ориентированию с использованием средств движений в условиях ограниченной видимости. Кроме того, были выполнены практические стрельбы по имитированным морским скоростным и воздушным целям.