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В Пермском крае временно ограничили движение грузового транспорта

Ограничения ввели из резкого повышения температуры воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Пермского края сообщила о временном ограничения движения грузового транспорта на дорогах общего пользования федерального значения. Ограничения действуют в отношении транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов.

Ограничение ввели с 08:00 до 20:00 (время — московское) 25 июля в связи с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями при повышении температура воздуха +32 градуса и выше.

Одновременно с Прикамьем ограничения действуют на территориях Свердловской, Оренбургской, Курганской и Челябинской областей, Республик Башкортостан и Татарстан.

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