Жители хутора в Волгоградской области показали последствия мощного урагана

На хутор Манойлин Клетского района в пятницу, 24 июля, обрушилась непогода. В эпицентре стихии оказались дома, с которых ветер срывал кровли.
Как рассказали хуторяне, внезапно налетевший на север области ураган с ливнем нанес ущерб частным подворьям и ряду социальных объектов. Местные власти ранее провели осмотр последствий, селянам обязательно пообещали помочь. В настоящий момент вопрос находится на контроле в администрации Волгоградской области.
Отметим, что, по предварительной информации, после сильнейшего ветра и дождя в хуторе Манойлин без кровли остались 10 частных жилых домов, а также здание местной средней школы.
Хуторяне говорят, что ураган фактически застал их врасплох. Прогноз погоды обещал дожди, но столь мощного разгула стихии никто не ожидал.
«Буквально за несколько минут внезапно налетел ураган, пошел дождь, непогода в обед в пятницу бушевала сильно, в результате повреждения получили сразу несколько домов, а также теплицы, заборы и школа», — сетуют хуторяне.
На одном из домов кровлю ветер снес почти полностью, повреждена кладка.
Как уточнили в районной администрации, стихия нарушила и электроснабжение. Однако его оперативно восстановили: бригады ремонтников сумели быстро справиться с аварией на линии электропередачи.
Кровлю в домах жителей нужно восстановить как можно быстрее.
«Мы очень надеемся, что нам помогут», — говорят хуторяне.
Отметим, что власти не оставили людей один на один с бедой. Так, вечером на место ЧП приехала комиссия местной администрации. Специалисты провели осмотр пострадавших домовладений, они фиксировали масштаб разрушений для того, чтобы определить объем и качество необходимой помощи людям.
«В настоящий момент прорабатываем варианты, как оперативно оказать содействие жителям в восстановлении жилья», — отметили в администрации Клетского района.
По словам хуторян, никто из односельчан не остался в стороне от внезапно случившейся беды. Соседи помогают друг другу чем могут.
Добавим, что вопрос ликвидации последствий урагана в хуторе Манойлин на контроль взяли власти региона. Граждан заверили, что будут приняты необходимые меры.
У местной школы кровлю восстановят в ближайшее время, в установленные сроки пройдет приемка здания к новому учебному году, как и начало занятий. Жителям хутора обязательно окажут содействие в ремонте их поврежденных домов.
Марина Поляничко. © Фото и видео: жители хутора Манойлин Клетского района Волгоградской области.