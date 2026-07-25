Жители хутора в Волгоградской области показали последствия мощного урагана

Отметим, что власти не оставили людей один на один с бедой. Так, вечером на место ЧП приехала комиссия местной администрации. Специалисты провели осмотр пострадавших домовладений, они фиксировали масштаб разрушений для того, чтобы определить объем и качество необходимой помощи людям.