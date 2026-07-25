Воронежский «Факел» представил домашнюю форму на сезон-2026/27

Воронежский «Факел» накануне матча первого тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» показал новую форму, в которой команда будет принимать соперников на своем поле.
В пресс-службе клуба пояснили, что при создании дизайна они вдохновлялись историей и традициями команды:
— Домашняя футболка сезона-2026/27 — оммаж к форме, в которой команда зажигала на стыке тысячелетий.
«Огнеопасные» уверены, что затронули своих почитателей до глубины души за счет широкой синей полосы, поданной в виде волн «воронежского моря», ретро-кроя с отложным воротником и блеска ткани.
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