Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о стратегическом характере сотрудничества России и Казахстана

Встреча президентов двух стран прошла в Омске.

Источник: Клопс.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Казахстана развиваются успешно и носят стратегический характер. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает ТАСС.

25 июля Путин прилетел в Омск, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Лидеры перед участием в форуме провели двустороннюю встречу.

«Отношения наши развиваются. Развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер», — сказал Путин на встрече.

Власти Казахстана заявили о росте числа российских автомобилей на своих АЗС.