Путин заявил о стратегическом характере сотрудничества России и Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Казахстана развиваются успешно и носят стратегический характер. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает ТАСС.
25 июля Путин прилетел в Омск, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Лидеры перед участием в форуме провели двустороннюю встречу.
«Отношения наши развиваются. Развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер», — сказал Путин на встрече.
Власти Казахстана заявили о росте числа российских автомобилей на своих АЗС.