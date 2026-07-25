Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильцами аварийного дома в поселке Октябрьском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьском на Бору. Об этом сообщается на странице Информационного центра СКР во «ВКонтакте».
Поводом для вмешательства главы СК России стало обращение жительницы региона в аккаунте приемной Бастрыкина во «ВКонтакте». Женщина пожаловалась на то, что жильцы многоквартирного дома на улице Некрасова до сих пор не обеспечены благоустроенным жильем, несмотря на аварийное состояние здания.
Дом 1952 года постройки частично пострадал от пожара в 2020 году — в том же году его признали аварийным. При этом расселение граждан перенесли на 2030 год, а обращения в компетентные органы не привели к решению проблемы.
Ранее в СУ СК России по Нижегородской области уже возбуждали уголовное дело по этой ситуации, но надзорный орган отменил это процессуальное решение. Обжалование постановления следственными органами результатов не дало. Сейчас для защиты прав граждан уголовное дело возбуждено повторно.