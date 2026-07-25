Семь омских школ стали партнерами «Сириуса»

Статус партнеров проекта «Школы — ассоциированные партнеры “Сириуса”» получили семь образовательных учреждений Омска. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования Омской области.
Школы смогут стать частью федеральной сети передового образования, а ученики получат больше шансов для поступления в ведущие вузы. К проекту присоединились инженерно-технологический лицей № 25, лицей № 64, гимназия № 85, гимназия № 115, школа № 135 имени Героя Советского Союза А. П. Дмитриева, а также лицеи № 143 и № 149.
Ключевыми особенностями партнерства станет создание специализированных классов, применение единой методологии, использование проектной деятельности и поддержка педагогов. На территории области проект курирует региональный центр «Сириус 55».
«В школах будут формироваться профильные классы, обычно с 7−8 или 10 класса, с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии и информатики. Фонд “Сириус” предоставит образовательным организациям методические материалы, учебные планы и доступ к электронной платформе для ведения уроков», — сообщила руководитель регионального центра Татьяна Баракина.
Кроме того, учащиеся будут принимать регулярно участие в научно-исследовательских проектах, таких как «Сириус. Лето», «Уроки настоящего», решать реальные задачи от технологических компаний и научных институтов. Учителя пройдут специальные программы повышения квалификации, разработанные экспертами федерального «Сириуса».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.