Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число заразившихся ИКБ волгоградцев выросло до 4

В Волгоградской области до четырех человек увеличилось количество инфицированных иксодовым.

В Волгоградской области до четырех человек увеличилось количество инфицированных иксодовым клещевым боррелиозом — ИКБ. На днях сообщалось о трех жителях, у которых был подтвержден такой диагноз. Также ранее в региональном управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщали, что два жителя региона заболели Крымской геморрагической лихорадкой.

Напомним, ИКБ и КГЛ можно заразиться от клещей. В этом году в связи с присасыванием этих насекомых в медорганизации обратились 1233 человека, в том числе — 427 детей.

Фото сгенерировано ИИ.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше