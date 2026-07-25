Косметолог Юлия Ковшарь рассказала как правильно защищаться от солнца этим летом

Врач-косметолог Юлия Ковшарь рассказала, что одной из самых «забытых» зон являются уши. Они почти всегда открыты, особенно при коротких стрижках или собранных волосах, а кожа на них тонкая и быстро обгорает. По словам специалиста, именно на ушах нередко выявляют предраковые изменения. Также люди часто не наносят крем на заднюю поверхность шеи, хотя она постоянно находится под солнцем.