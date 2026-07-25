Укоротите жизнь! Что настрого запрещено в Гаврилов день, 26 июля 2026 года

Сегодня День ВМФ — один из самых масштабных военных праздников в стране, почти не уступающий Дню Победы. В этот день в портовых городах — от Севастополя и Балтийска до Владивостока и Североморска — проходят главные военно-морские парады. Над кораблями поднимаются флаги расцвечивания, звучат орудийные салюты, а в небе над заливом пролетают самолёты морской авиации. Этот день — дань уважения всем, кто связан с флотом: от матросов и офицеров до ветеранов и членов их семей.