В автобусе, наехавшем на остановку в Нижнем Новгороде, не было пассажиров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Пострадавших при наезде автобуса на остановку в Нижнем Новгороде, по уточненным данным, нет, погиб только один человек, сообщили в субботу в Госавтоинспекции региона.
Ранее региональное управление МВД сообщало о том, что в субботу утром автобус наехал на остановочный павильон «Республиканская» на улице Ванеева. Водитель автобуса — мужчина 1969 года рождения — скончался во время движения.
«По уточненным сведениям, в результате ДТП на улице Ванеева иных пострадавших не имеется. Транспортное средство передвигалось без пассажиров», — сообщили в ведомстве.