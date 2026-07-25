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В автобусе, наехавшем на остановку в Нижнем Новгороде, не было пассажиров

ГАИ: в наехавшем на остановку в Нижнем Новгороде автобусе не было пассажиров.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Пострадавших при наезде автобуса на остановку в Нижнем Новгороде, по уточненным данным, нет, погиб только один человек, сообщили в субботу в Госавтоинспекции региона.

Ранее региональное управление МВД сообщало о том, что в субботу утром автобус наехал на остановочный павильон «Республиканская» на улице Ванеева. Водитель автобуса — мужчина 1969 года рождения — скончался во время движения.

«По уточненным сведениям, в результате ДТП на улице Ванеева иных пострадавших не имеется. Транспортное средство передвигалось без пассажиров», — сообщили в ведомстве.