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Ростовчанам напомнили о режиме повышенной готовности из-за непогоды

На город обрушился сильный ливень с грозой.

Глава Ростова Александр Скрябин напомнил жителям о действии режима повышенной готовности для городских экстренных и коммунальных служб из-за ухудшения погоды. Он призвал ростовчан соблюдать осторожность.

Вечером 25 июля на город обрушился сильный ливень с грозой. Ростовчанам рекомендуют не выходить без надобности на улицу, не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и слабо укреплёнными конструкциями.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию на дороге. В экстренных случаях необходимо обращаться в службу «112».