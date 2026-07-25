Два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 25 июля

В международном аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде 25 июля изменилось расписание двух авиарейсов. С задержкой отправятся самолеты в Москву и Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево в 22:45, отправится только в 00:45 26 июля.
Также задерживается рейс авиакомпании «Nordwind» в Адлер. Вместо запланированного времени вылета — 18:30 — самолет отправится в путь в 23:45 25 июля. Таким образом, ожидание составит более пяти часов.
Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт проверять актуальную информацию о времени отправления на онлайн-табло, поскольку расписание может меняться.