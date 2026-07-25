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МЧС показало мультипликационный ролик о том, как тушили пожар в Сарове

Мультипликационный ролик «Огненное кольцо» разместило на своих ресурсах МЧС России.

Мультипликационный ролик «Огненное кольцо» разместило на своих ресурсах МЧС России.

Это очередная серия в рамках большого анимационного проекта «Вызов принят». В ней рассказывается о угрозах, связанных с пожарами.

В ролике показаны сложнейшая работа пожарных и угроза от огня на примере тушения реального природного пожара в Сарове Нижегородской области.

Город атомщиков мог быть уничтожен стихией, но пожарные остановили распространение огня.

«В новой серии — история о героическом противостоянии человека и огня. Это видео о том, как выдержка и профессионализм помогают найти выход там, где его, казалось, не осталось. Тушить природный пожар непросто: направление ветра может измениться за считаные минуты. Пламя способно отрезать пути отхода, поставить под угрозу жизнь самих огнеборцев» — сказано в комментарии МЧС к видео.

Спасатели напоминают, что пожар может угрожать не только природе, но и населенным пунктам, а также жизням людей. И ответственность за халатность или преднамеренный поджог может быть уголовной.

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