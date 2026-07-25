МЧС показало мультипликационный ролик о том, как тушили пожар в Сарове

«В новой серии — история о героическом противостоянии человека и огня. Это видео о том, как выдержка и профессионализм помогают найти выход там, где его, казалось, не осталось. Тушить природный пожар непросто: направление ветра может измениться за считаные минуты. Пламя способно отрезать пути отхода, поставить под угрозу жизнь самих огнеборцев» — сказано в комментарии МЧС к видео.