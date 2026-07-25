В селе Пудем Удмуртии откроют новый фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в этом году в селе Пудем Ярского района Удмуртии в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
Новый ФАП обеспечит доступ жителей села к качественной и своевременной медицинской помощи на первичном уровне. А современная модульная конструкция позволит создать комфортные условия для работы медицинского персонала и приема пациентов.
ФАП будет оснащен новым оборудованием для проведения первичного осмотра, диагностики и оказания неотложной помощи, включая электрокардиографы, дефибрилляторы и наборы для экстренной терапии.
Сдача объекта запланирована на конец 2026 года. Напомним, всего в этом году в Удмуртии запланировано строительство 27 объектов здравоохранения — 8 амбулаторий и 19 ФАПов в 13 сельских районах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.