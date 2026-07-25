В Сочи в этом году открыли 8 пятизвездочных отелей

Количество пятизвездочных отелей в Сочи в этом году увеличилось на 8, общее число составило 34 объекта на 3,8 тыс. номеров, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Увеличение номерного фонда отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Именно в сегменте пятизвездочных отелей Сочи заметен существенный рост. В 2025 году у нас работали 26 объектов, сейчас их 34. Мы видим рост на 30% за счет строительства новых средств размещения, корпусов и реконструкции исторических здравниц. Это связано прежде всего с высоким спросом на новые стандарты гостеприимства премиум-класса. Наши отельеры постоянно совершенствуют сервис, расширяя перечень базовых и авторских услуг. В нынешнем летнем сезоне пятизвездочные отели Сочи также участвуют в программе преференций и предоставляют гостям скидки на проживание и оздоровительные процедуры, а также дополнительные комплименты», — отметил глава города Андрей Прошунин.
Расширение произошло за счет открытия новых объектов, таких как «Гранд Каскад», «Марина Гарден Сочи», «Дабл Три Бай Хилтон Сочи Красная Поляна», бутик-отель «Пински» и других. Сочинские отели категории пять звезд включают в себя современные дизайнерские номера, рестораны, трансформируемые банкетные залы с профессиональным оборудованием для презентаций. Для комфорта гостей организована служба приема, рум-сервис и гибкие планы питания. Также представлены СПА-комплексы, массажные кабинеты, салоны красоты, бассейны с морской и термальной водой.
Всего номерной фонд Сочи насчитывает более 2 тыс. объектов общей вместимостью свыше 142 тыс. мест. В их числе 59 санаториев, 162 крупных гостиничных комплекса, 7 детских лагерей, более 1,8 тыс. малых отелей и гостевых домов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.