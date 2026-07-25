В Сочи в этом году открыли 8 пятизвездочных отелей

«Именно в сегменте пятизвездочных отелей Сочи заметен существенный рост. В 2025 году у нас работали 26 объектов, сейчас их 34. Мы видим рост на 30% за счет строительства новых средств размещения, корпусов и реконструкции исторических здравниц. Это связано прежде всего с высоким спросом на новые стандарты гостеприимства премиум-класса. Наши отельеры постоянно совершенствуют сервис, расширяя перечень базовых и авторских услуг. В нынешнем летнем сезоне пятизвездочные отели Сочи также участвуют в программе преференций и предоставляют гостям скидки на проживание и оздоровительные процедуры, а также дополнительные комплименты», — отметил глава города Андрей Прошунин.