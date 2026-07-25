Движение через переезд Шатки — Сатис будет закрыто 27 июля

«Планируйте свои дела заранее! Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты с самого утра, особенно если вам нужно быть в Лесогорске или соседних населенных пунктах к началу рабочего дня. Обязательно предупредите родных, соседей и коллег, кто пользуется этим маршрутом», — подчеркнули в администрации округа.