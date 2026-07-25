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Движение через переезд Шатки — Сатис будет закрыто 27 июля

В этот день на железнодорожном пути запланированы ремонтные работы.

Движение через переезд Шатки — Сатис (Лесогорск) будет закрыто 27 июля с 06:00 до 21:00, об этом сообщается в канале администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области в национальном мессенджере MAX.

В указанный период будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном пути и демонтаж настила.

«Планируйте свои дела заранее! Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты с самого утра, особенно если вам нужно быть в Лесогорске или соседних населенных пунктах к началу рабочего дня. Обязательно предупредите родных, соседей и коллег, кто пользуется этим маршрутом», — подчеркнули в администрации округа.

Напомним, на участках улицы Республиканской в Нижнем Новгороде введут ограничения остановки и стоянки транспорта с 4 августа.