Движение через переезд Шатки — Сатис будет закрыто 27 июля

Движение через переезд Шатки — Сатис (Лесогорск) будет закрыто 27 июля с 06:00 до 21:00, об этом сообщается в канале администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области в национальном мессенджере MAX.
В указанный период будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном пути и демонтаж настила.
«Планируйте свои дела заранее! Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты с самого утра, особенно если вам нужно быть в Лесогорске или соседних населенных пунктах к началу рабочего дня. Обязательно предупредите родных, соседей и коллег, кто пользуется этим маршрутом», — подчеркнули в администрации округа.
Напомним, на участках улицы Республиканской в Нижнем Новгороде введут ограничения остановки и стоянки транспорта с 4 августа.