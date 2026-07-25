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В Калининграде прошёл суд над блогером из Москвы, который чуть не утопил детей на Преголе

Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Источник: Клопс.ru

Блогера из Москвы, который едва не утопил детей на Преголе, доставили в Калининград для избрания меры пресечения. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В Калининграде суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

«На мужчину возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя, соблюдать несколько запретов: покидать место жительства поздним вечером и ночью, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, пользоваться электронными средствами связи и прочее», — говорится в сообщении ведомства.

В Москве в аэропорту Шереметьево задержали 29-летнего московского блогера, который устроил гонку на катере по Преголе в Калининграде. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве.

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