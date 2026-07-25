«Единая Россия» представила программу, отвечающую на главные вызовы общества

Нижегородцы активно подключились к формированию новой Народной программы «Единой России», направив свыше 150 тысяч инициатив. Жители региона поднимают самые разные вопросы — от благоустройства дворов и общественных пространств до поддержки молодых семей, семей с детьми и семей участников СВО. В числе приоритетных тем также цифровизация медицины, развитие стационарного звена здравоохранения и другие направления, напрямую влияющие на качество жизни людей.
Всего по стране граждане уже направили порядка 3 миллионов предложений — это больше, чем в ходе аналогичной кампании 2021 года.
«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — заявил Председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета партии.
Все поступившие предложения будут проанализированы экспертной группой. На их основе сформируют положения Народной программы. В итоговый документ войдут решения по семи ключевым вызовам, стоящим сегодня перед государством. Среди них — развитие регионов, поддержка участников СВО и их семей, усиление научно‑технической политики в оборонной сфере. Отдельное внимание планируется уделить укреплению транспортного и логистического суверенитета России, развитию городской среды, транспортной и социальной инфраструктуры, а также мобильной малой энергетики для удалённых территорий. В числе значимых направлений — обеспечение бесперебойных поставок вооружения и выполнение государственного оборонного заказа. Все темы, которые волнуют граждан, будут учтены при подготовке документа.
«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», — отметил Председатель ЕР.
По словам Дмитрия Медведева, экспертная проработка Народной программы позволяет сохранить её главную ценность — отражение позиции и запроса граждан страны.
«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — подчеркнул он.
Главный программный документ партии должен стать инструментом реализации интересов граждан.
«Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», — считает Герой России Евгений Поддубный.
Сбор предложений продолжается на сайте естьрезультат.рф.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что почти 3 млн предложений поступило в новую Народную программу «Единой России».