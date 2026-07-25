Мощный ливень с грозой и ураганом обрушился на Ростов вечером 25 июля

Дождь срывался над донской столицей в течение всего дня, но после пяти вечера небо заволокли черные тучи и на улице резко потемнело. Затем пошел сильный ливень стеной. Стали слышны раскаты грома. А штормовые порывы ветра сильно раскачивают даже самые крупные и мощные деревья. В соцсетях местные жители сообщили о падении крупных деревьев. Одно из таких рухнуло на проезжую часть на улице Ленина.