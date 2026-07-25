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В Волгограде инспекторы МЧС спасли мужчину, дрейфовавшего на сломанной лодке

Волгоградец оказался посреди Волги из-за поломки судна, но помощь пришла вовремя.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде инспекторы ГИМС МЧС России оказали помощь мужчине, который оказался в беде прямо посреди Волги. У волгоградца сломался двигатель лодки, и его начало уносить течением, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ведомство.

Сотрудники МЧС патрулировали акваторию реки, когда заметили дрейфующую лодку. Они быстро подплыли, чтобы узнать, что случилось. Оказалось, мужчина потерял управление из-за поломки и не мог самостоятельно добраться до берега.

Спасатели помогли судоводителю и отбуксировали его лодку к суше. Мужчина не пострадал.

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