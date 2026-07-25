Предпринимателям Нижегородчины помогли подготовить более 100 бизнес-планов

Более 100 бизнес-планов подготовили для предпринимателей Нижегородской области эксперты регионального центра «Мой бизнес», сообщили в пресс-службе правительства области. Новая бесплатная услуга действует в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Грамотно подготовленный бизнес-план — основа успешного запуска и развития собственного дела. Кроме того, он необходим при получении различных мер государственной финансовой поддержки, в том числе для заключения социального контракта, получения гранта, субсидии и льготного займа. Эксперты центров “Мой бизнес” помогают предпринимателям проработать идею, оценить ее перспективы, рассчитать финансовую модель и оформить все необходимые расчеты в единый документ. С начала года специалисты провели для жителей региона около 1,5 тысячи консультаций и уже подготовили 113 бизнес-планов», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.
Услугой воспользовались предприниматели из различных сфер деятельности. Эксперты помогли подготовить бизнес-планы для открытия пункта выдачи заказов маркетплейса, кофе-корнера, студии декора, установки снекового аппарата и автомата по продаже питьевой воды, организации производства брендированной продукции и других объектов.
Услуга доступна в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах. Напомним, предприниматели также могут получить консультации по вопросам запуска и развития бизнеса, финансового планирования, налогообложения, бухгалтерского сопровождения, привлечения инвестиций и заемных средств. Подробная информация размещена на сайте мойбизнес52.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.