Предпринимателям Нижегородчины помогли подготовить более 100 бизнес-планов

«Грамотно подготовленный бизнес-план — основа успешного запуска и развития собственного дела. Кроме того, он необходим при получении различных мер государственной финансовой поддержки, в том числе для заключения социального контракта, получения гранта, субсидии и льготного займа. Эксперты центров “Мой бизнес” помогают предпринимателям проработать идею, оценить ее перспективы, рассчитать финансовую модель и оформить все необходимые расчеты в единый документ. С начала года специалисты провели для жителей региона около 1,5 тысячи консультаций и уже подготовили 113 бизнес-планов», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.