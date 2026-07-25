Ливни ожидаются местами по Нижегородской области

Сильные дожди и ливни местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются в ближайшие 1−3 часа 25 июля с сохранением до конца дня и ночью 26 июля. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС России.
Находясь в личном транспорте, водителям рекомендуется снизить скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.
«Избегайте низменных участков местности. Номер вызова экстренных оперативных служб — 112», — отмечается в сообщении.
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