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Пермский «Амкар» подписал двух новых полузащитников

Новым игроком футбольного клуба «Амкар Пермь» стал 19-летний полузащитник Никита Хват, сообщает пресс-служба ФК. Он будет выступать под 89 номером. Также состав пермской команды пополнил 18-летний нападающий Елисей Снегирев.

Источник: Коммерсантъ

Новым игроком футбольного клуба «Амкар Пермь» стал 19-летний полузащитник Никита Хват, сообщает пресс-служба ФК. Он будет выступать под 89 номером. Также состав пермской команды пополнил 18-летний нападающий Елисей Снегирев.

Никита Хват является воспитанником академий курского «Авангарда» и петербургского «Зенита». Вся его карьера связана с этими клубами. В «Зенит» перешел в 2020 году, где выступал в ЮФЛ и за молодежную команду. Неоднократно привлекался в молодежные сборные России. Последние полгода игрок выступал за «Зенит-2» в группе «Серебро», где сыграл 5 матчей.

Елисей Снегирев ранее играл за ФК «Череповец». За это время он принял участие в 26 матчах, отметившись пятью забитыми мячами.

Ранее состав футбольного клуба «Амкар Пермь» покинули вратари Тимур Зайнуллин и Владислав Зернаев, полузащитник Арсений Чернышев и нападающий Дмитрий Шерстобитов, а также защитники Михаил Сухорученко и Исламжан Насыров.

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