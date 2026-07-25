Пермский «Амкар» подписал двух новых полузащитников

Никита Хват является воспитанником академий курского «Авангарда» и петербургского «Зенита». Вся его карьера связана с этими клубами. В «Зенит» перешел в 2020 году, где выступал в ЮФЛ и за молодежную команду. Неоднократно привлекался в молодежные сборные России. Последние полгода игрок выступал за «Зенит-2» в группе «Серебро», где сыграл 5 матчей.