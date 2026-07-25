«Отсутствие голода и борьба за выживание»: Талалаев прокомментировал поражение от ЦСКА и перспективы «Балтики»

По его словам, «Балтика» пока не может показывать лучшего качества игры, чем в прошлом сезоне. «У нас нет шансов, потому что больше у нас нет ничего: ни ресурсов, ни футболистов, ни пока игровых идей тоже. Поэтому умеем мы бросать аут — мы бросаем, умеем проводить быстрые атаки — мы их проводим. Ожидать, что мы прям в первом туре всё на-гора выдадим, — сложно. Моё мнение, мы сыграли очень близко к тому, что мы можем сегодня показывать. Я думаю, все понимают: для того, чтобы усилить игру, нужно качество. По работе на поле, если вы посмотрите, мы били по воротам чаще, в створ попадали чаще. Но уровень мастерства у моих футболистов такой, какой он есть. И сколько бы мы ни работали, по мановению волшебной палочки мы его не изменим», — отметил главный тренер.