«Отсутствие голода и борьба за выживание»: Талалаев прокомментировал поражение от ЦСКА и перспективы «Балтики»

Матч «Балтики» против ЦСКА стал «неудачным дебютом» в новом сезоне РПЛ, хотя калининградцы играли «близко к своему максимуму». Для лучших выступлений команде не хватает качественных футболистов. Об этом заявил главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после встречи с армейцами.
Очень плохой первый тайм. Забили гол, стали оборонять результат. В перерыве поговорили. Очень хороший второй тайм. Забили ещё пару голов. Жалко, что было вне игры. Если у нас Оффор забивает трёшку, значит мы просто волшебники. Благодарю ребят, хороший матч по качеству. Что могли, то сделали, — сказал Талалаев.
По его словам, «Балтика» пока не может показывать лучшего качества игры, чем в прошлом сезоне. «У нас нет шансов, потому что больше у нас нет ничего: ни ресурсов, ни футболистов, ни пока игровых идей тоже. Поэтому умеем мы бросать аут — мы бросаем, умеем проводить быстрые атаки — мы их проводим. Ожидать, что мы прям в первом туре всё на-гора выдадим, — сложно. Моё мнение, мы сыграли очень близко к тому, что мы можем сегодня показывать. Я думаю, все понимают: для того, чтобы усилить игру, нужно качество. По работе на поле, если вы посмотрите, мы били по воротам чаще, в створ попадали чаще. Но уровень мастерства у моих футболистов такой, какой он есть. И сколько бы мы ни работали, по мановению волшебной палочки мы его не изменим», — отметил главный тренер.
Андрей Талалаев посетовал, что команда пока не получила нужных футболистов для успешного выступления в новом сезоне РПЛ. По его мнению, необходимо усиление в среднюю линию и нападение. Он также прокомментировал возможный уход голкипера балтийцев Максима Бориско в ЦСКА. «Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Моё кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят, это моё видение», — заявил он.
Талалаев добавил, что в нынешних условиях «мы должны готовиться к другим местам и другому качеству игры». «Результат определяется качеством. Я вижу это на тренировках. И я говорю, что нам не хватает качества в тренировочной работе. Второй вопрос — психологии. В прошлом году все были голодные и бились за каждый мяч. В этом, если вы посмотрите голы, есть футболисты, которые дают обыграть себя вдвоём одному, не добегают, не фильтруют. Конечно, мы предъявили эти претензии, сделали замены, посмотрим, как будет дальше. Если предсезонку взять, мы ни одной игры не проиграли. Работа как велась, так и велась. Другой вопрос, что прирост качества возможен только при качественных игроках», — заключил он.
В первом туре нового сезона «Балтика» проиграла в Москве ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.