Более 900 москвичей начали переселяться в новостройку в районе Коптево

«В конце июня к поэтапному переселению по программе реновации в районе Коптево приступили более 900 москвичей из пяти старых домов. Им предложили новые комфортные квартиры в новостройке по адресу: проезд Черепановых, дом 56а. В нее переедут жители одного из соседних домов в этом же проезде, а также четырех пятиэтажек в 4-м Новомихалковском проезде и на улице Генерала Рычагова. Дом в проезде Черепановых стал седьмым построенным жилым комплексом по программе реновации в районе. Москвичи уже переехали или продолжают переселяться в 33 здания старого жилого фонда — это более четверти всех адресов, включенных в программу реновации в Коптеве», — добавил Ефимов.