Более 900 москвичей начали переселяться в новостройку в районе Коптево

Переселение в новый дом, построенный в районе Коптево по программе реновации, начали более 900 жителей Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В конце июня к поэтапному переселению по программе реновации в районе Коптево приступили более 900 москвичей из пяти старых домов. Им предложили новые комфортные квартиры в новостройке по адресу: проезд Черепановых, дом 56а. В нее переедут жители одного из соседних домов в этом же проезде, а также четырех пятиэтажек в 4-м Новомихалковском проезде и на улице Генерала Рычагова. Дом в проезде Черепановых стал седьмым построенным жилым комплексом по программе реновации в районе. Москвичи уже переехали или продолжают переселяться в 33 здания старого жилого фонда — это более четверти всех адресов, включенных в программу реновации в Коптеве», — добавил Ефимов.
На первом этаже новостройки открыли центр информирования, в котором участникам программы реновации помогают оформить документы на равнозначное жилье. Там же можно задать вопросы, связанные с переездом.
Заселяемый комплекс находится рядом со старыми домами, поэтому после переезда жильцы смогут пользоваться прежней социальной и транспортной инфраструктурой. Поблизости расположены несколько школ и детских садов, поликлиника, магазины, предприятия сферы услуг, а также парк Петра Алексеева и усадьба «Михалково». Транспортную доступность района обеспечивает развитая автобусная сеть, а также станция «Коптево» Московского центрального кольца.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.