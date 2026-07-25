В Пермском крае на День ВДВ ограничат розничную продажу алкоголя

Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб.; на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.. В обоих случаях также предусмотрена с конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.