Еще один южный поезд запустили через Воронеж

Из столицы поезд будет уходить в 10:15 (9 и 15 августа отправление запланировано на 10:30) и прибывать в Анапу на следующий день в 17:50. В обратном направлении состав будет отправляться в 2:30 и прибывать в Москву на следующий день в 4:20.