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Еще один южный поезд запустили через Воронеж

Состав по маршруту Москва — Анапа будет курсировать ежедневно.

Источник: Комсомольская правда

Поезд дальнего следования № 237/238 сообщением Москва — Анапа, проходящий через станцию Придача в Воронеже, будет курсировать ежедневно. Об этом сообщают соцсети компании-перевозчика.

Первый рейс из Анапы отправится 29 июля, а из Москвы — 30 июля.

Из столицы поезд будет уходить в 10:15 (9 и 15 августа отправление запланировано на 10:30) и прибывать в Анапу на следующий день в 17:50. В обратном направлении состав будет отправляться в 2:30 и прибывать в Москву на следующий день в 4:20.

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