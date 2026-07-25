Еще один южный поезд запустили через Воронеж

Поезд дальнего следования № 237/238 сообщением Москва — Анапа, проходящий через станцию Придача в Воронеже, будет курсировать ежедневно. Об этом сообщают соцсети компании-перевозчика.
Первый рейс из Анапы отправится 29 июля, а из Москвы — 30 июля.
Из столицы поезд будет уходить в 10:15 (9 и 15 августа отправление запланировано на 10:30) и прибывать в Анапу на следующий день в 17:50. В обратном направлении состав будет отправляться в 2:30 и прибывать в Москву на следующий день в 4:20.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше