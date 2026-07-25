Мобильные бригады помогли свыше 1,5 тыс. пожилых людей Калужской области

Специалисты центра социального обслуживания бесплатно помогают людям старше 65 лет, которые живут в сельской местности, добраться до организаций для прохождения профилактических осмотров. В состав мобильной бригады входят специалист по социальной работе и водитель, но при необходимости по согласованию с медучреждениями привлекаются и медработники. Автомобиль может доставить до семи человек из нескольких населенных пунктов. Также машина адаптирована для перевозки инвалидов-колясочников.