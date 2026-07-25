Мобильные бригады помогли свыше 1,5 тыс. пожилых людей Калужской области

Помощью мобильных бригад для поездки в медицинские организации с начала года воспользовались свыше 1,5 тыс. пожилых людей в Калужской области. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Специалисты центра социального обслуживания бесплатно помогают людям старше 65 лет, которые живут в сельской местности, добраться до организаций для прохождения профилактических осмотров. В состав мобильной бригады входят специалист по социальной работе и водитель, но при необходимости по согласованию с медучреждениями привлекаются и медработники. Автомобиль может доставить до семи человек из нескольких населенных пунктов. Также машина адаптирована для перевозки инвалидов-колясочников.
Отметим, для записи необходимо обращаться в государственные учреждения социального обслуживания по месту жительства, список адресов и телефонов центров доступен на сайте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.