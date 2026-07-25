В Тюмени отменили фейерверк на День города после атаки БПЛА

После сообщения об атаке жители Тюмени начали делиться свидетельствами произошедшего. Очевидцы сообщали о столбах черного дыма, которые было видно из разных районов Тюмени, и о серии звуков, похожих на взрывы. При этом звуков сирен, по их словам, слышно не было.