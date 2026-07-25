В Пензенской области начали заселять в гостиницы через «Макс»

Пензенская область официально присоединилась к числу регионов, где заселение в гостиницы доступно с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс», сообщили в региональном министерстве культуры и туризма. Развитие электронных сервисов в туристической отрасли отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Первым объектом размещения в области, внедрившим эту технологию, стал гостиничный комплекс «Арт-Пенза» в селе Рамзай Мокшанского района. Теперь гости могут пройти регистрацию без традиционного бумажного паспорта и анкеты. Чтобы заселиться, достаточно открыть в приложении «Макс» раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и показать сотруднику стойки регистрации QR-код. Сотрудник отеля сканирует его через приложение «Госкан» на «Госуслугах», после чего данные автоматически подгружаются в систему. Процедура доступна совершеннолетним гражданам РФ, имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».
Технология цифрового заселения через «Макс» в настоящее время действует в пилотном режиме. По данным на середину июля 2026 года, воспользоваться сервисом можно примерно в половине средств размещения по всей стране.
В Минэкономразвития РФ отмечали, что с 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность для гостей. При этом выбор способа регистрации — цифровой или традиционный — остается за постояльцем.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.