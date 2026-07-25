В Пензенской области начали заселять в гостиницы через «Макс»

Первым объектом размещения в области, внедрившим эту технологию, стал гостиничный комплекс «Арт-Пенза» в селе Рамзай Мокшанского района. Теперь гости могут пройти регистрацию без традиционного бумажного паспорта и анкеты. Чтобы заселиться, достаточно открыть в приложении «Макс» раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и показать сотруднику стойки регистрации QR-код. Сотрудник отеля сканирует его через приложение «Госкан» на «Госуслугах», после чего данные автоматически подгружаются в систему. Процедура доступна совершеннолетним гражданам РФ, имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».