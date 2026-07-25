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На Ростов-на-Дону обрушился дождевой ураган

Шквалистый ветер и ливень обрушились на Ростов-на-Дону в субботу вечером, передает корреспондент «РГ» в регионе Евгений Ракуль.

Источник: "Российская газета"

Шквалистый ветер и ливень обрушились на Ростов-на-Дону в субботу вечером, передает корреспондент «РГ» в регионе Евгений Ракуль.

По его словам, настоящий «дождевой ураган», который «закрутился в трубу» и мигом затемнил небо, длился около получаса. Такое природное явление уроженец донской столицы наблюдал впервые в своей жизни.

«Рядом с моим домом протекает река. От сильного ветра в нее падали обломанные ветки деревьев, и их тут же смывало бурным потоком воды», — отмечает Евгений.

Об ухудшении погодных условий предупредили в ГУ МВД России по Ростовской области. Там отметили, что одной из наиболее опасных ситуаций в дождь является аквапланирование — потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды.

В такой момент автомобиль частично или полностью теряет управляемость, а любые резкие действия водителя могут привести к тяжелым последствиям. В ведомстве напомнили, что, если автомобиль начал терять сцепление с дорогой, важно не допускать резких движений рулем, плавно отпустить педаль газа и сохранять направление движения.