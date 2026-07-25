На Ростов-на-Дону обрушился дождевой ураган

В такой момент автомобиль частично или полностью теряет управляемость, а любые резкие действия водителя могут привести к тяжелым последствиям. В ведомстве напомнили, что, если автомобиль начал терять сцепление с дорогой, важно не допускать резких движений рулем, плавно отпустить педаль газа и сохранять направление движения.