В Костроме открыли обновленный сквер

Напомним, в регионе за пять лет действия президентского нацпроекта формирования комфортной городской среды благоустроено более 600 дворов и 170 общественных территорий. В этом году в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы местных инициатив преобразятся еще 46 локаций.