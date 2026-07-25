В Костроме открыли обновленный сквер

Сквер на пересечении улиц Стопани и Голубкова открыли в Костроме после благоустройства, проведенного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Работы проводились два года. На территории сквера оборудовали несколько площадок для детей разного возраста. Отдельно расположена зона для сенсорного и музыкального развития с уличными музыкальными инструментами и развивающими досками. Для подростков оборудован воркаут-комплекс с брусьями, турниками и канатными элементами.
Одной из достопримечательностей сквера стал «сухой» фонтан. Рядом с ним обустроена зона отдыха для старшего поколения со скамьями, беседками и альпийскими горками. Для безопасности на территории установлены системы видеонаблюдения.
«Проект действительно уникальный, он состоялся благодаря инициативе людей. Почти 10 тысяч костромичей, в первую очередь жителей Заволжья, проголосовали за благоустройство сквера», — отметил председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.
Напомним, в регионе за пять лет действия президентского нацпроекта формирования комфортной городской среды благоустроено более 600 дворов и 170 общественных территорий. В этом году в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы местных инициатив преобразятся еще 46 локаций.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.