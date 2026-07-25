Сильные ливни обрушатся на Нижегородскую область 25−26 июля

Из-за интенсивных осадков возрастает вероятность локальных подтоплений. В зоне риска могут оказаться дороги, низководные мосты, низины, сельскохозяйственные угодья, а также участки, где ливневая канализация не справится с большим объемом воды. Кроме того, спасатели не исключают перебои в работе коммунальных систем, увеличение числа ДТП, затруднения в движении транспорта, а на отдельных территориях — оползни и размывы склонов.