Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные ливни обрушатся на Нижегородскую область 25−26 июля

МЧС предупредило о риске подтоплений, ДТП и перебоев в работе транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Сильные дожди и ливни ожидаются в Нижегородской области и Нижнем Новгороде уже в ближайшие часы 25 июля. По прогнозу синоптиков, непогода сохранится до конца дня и продолжится ночью 26 июля, сообщили в региональном управлении МЧС.

Из-за интенсивных осадков возрастает вероятность локальных подтоплений. В зоне риска могут оказаться дороги, низководные мосты, низины, сельскохозяйственные угодья, а также участки, где ливневая канализация не справится с большим объемом воды. Кроме того, спасатели не исключают перебои в работе коммунальных систем, увеличение числа ДТП, затруднения в движении транспорта, а на отдельных территориях — оползни и размывы склонов.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуют снизить скорость, поскольку во время ливня ухудшается видимость, а мокрое дорожное покрытие становится более скользким. Также следует по возможности избегать низменных участков, где вода может быстро скапливаться после сильных осадков.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше