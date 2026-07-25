Отделение настольного тенниса в здании ШОР обновили в Дзержинске

Ремонтные работы в отделении настольного тенниса в здании школы олимпийского резерва в Дзержинске (улице Ситнова, 8) вышли на финишную прямую. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава городского округа город Дзержинск Михаил Клинков.