Отделение настольного тенниса в здании ШОР обновили в Дзержинске

Ремонтные работы в отделении настольного тенниса в здании школы олимпийского резерва в Дзержинске (улице Ситнова, 8) вышли на финишную прямую. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава городского округа город Дзержинск Михаил Клинков.
https://vk.ru/wall888228668_8012.
Обновленный спортивный комплекс теперь полностью соответствует требованиям для проведения крупных состязаний — от городских до всероссийских турниров.
В зале установили профессиональные столы для настольного тенниса, а инфраструктуру здания существенно модернизировали: полностью отремонтированы душевые и санузлы, оборудованы современные раздевалки, обустроены две тренерские комнаты. Для удобства посетителей создана комфортная зона ожидания для родителей.
«Сейчас в секциях занимаются около 200 юных спортсменов, а с началом учебного года их станет еще больше», — подчеркнул Михаил Клинков.
Глава округа отметил, что настольный теннис — доступный и полезный вид спорта: он не только укрепляет физическую форму, но и помогает развивать скорость мышления и концентрацию.
Школа олимпийского резерва готова к новому спортивному сезону и ждет своих воспитанников и всех желающих 1 сентября.
Напомним, что недавно в Дзержинске состоялся первый в истории нижегородского спорта областной чемпионат по шоудауну.
https://www.vremyan.ru/news/606810.