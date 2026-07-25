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В селе Актел Республики Алтай отремонтировали общеобразовательную школу

Сейчас проводится благоустройство территории.

Школу села Актел в Республике Алтай масштабно обновили по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и наук региона.

В рамках работ специалисты заменили кровлю, инженерные сети, окна и двери, а также привели в порядок фасад. Кроме того, в школе оборудовали и оснастили современные классы.

«Сейчас строители занимаются благоустройством территории. Договорились, что в качестве подарка детям подрядчик сделает новую входную группу в здании начальной школы, которой изначально не было в проекте капремонта», — отметил глава республики Андрей Турчак.

Отмечается, что в 2026 году капитальный ремонт планируют провести в 12 школах региона. Специалисты заменят инженерные коммуникации, сантехнику, проведут монтаж окон и дверей, обновят мебель и оборудование.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.