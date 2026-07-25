Капремонт «Дома семьи» в Калининграде планируют завершить раньше срока

О том, что здание планируют закрыть на капремонт, стало известно в феврале 2026 года. В ответе министерства молодёжной политики Калининградской области на запрос «Нового Калининграда» говорилось, что средства на проведение работ поступают из федерального и областного бюджетов, получателем выступает администрация Калининграда. По информации министерства, открытие обновлённого центра изначально было запланировано на декабрь 2026 года. К ремонту приступили весной текущего года.